الاهتمام بالفنون يطيل العمر

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رويترزالإثنين 2020/1/13 03:14 م بتوقيت أبوظبي
كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية قد يعيشون أطول - أرشيفية
كشفت دراسة بريطانية جديدة أن كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية والمتاحف ويحضرون العروض المسرحية والحفلات الموسيقية قد يعيشون أطول من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
وحتى بعد حساب مجموعة واسعة من العوامل الصحية والاجتماعية الأخرى، وجد باحثون من كلية لندن الجامعية أن الأشخاص الذين يقبلون على متابعة الأنشطة الفنية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 31%، مقارنة بأقرانهم الذين لا يعطون أهمية كبيرة للفنون.
الدراسة التي نشرت في الدورية الطبية البريطانية استمرت 14 عاما وتابعت الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما.
وقالت ديزي فانكورت، أستاذ مساعد علم النفس وعلم الأوبئة في كلية لندن الجامعية: "هذه النتائج تدعم التحليلات الإحصائية السابقة والأبحاث الأنثروبولوجية التي تشير إلى احتمال وجود فوائد للفنون مع التقدم في العمر".
وكتب الباحثون أن نتائج الدراسة تتسق مع الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن الفنون قد تساعد في طول العمر، من خلال تحسين الصحة العقلية وتعزيز العلاقات الاجتماعية والنشاط البدني وتقليل الشعور بالوحدة.
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