مخرج سينمائي يطلب الزواج من صديقته بطريقة خيالية خلال عرض فيلم "ديزني"

خطف مخرج سينمائي قلوب المستخدمين بطريقة طلب يد صديقته للزواج، حيث اخترق فيلم ديزني وقدم عرضا ساحرا لا يحدث إلا في القصص الخيالية.واقترح الشاب لي لويخلير على صديقته الذهاب لمشاهدة فيلمها المفضل "الأميرة النائمة" في مسرح صغير، ولم تكن صديقته تعلم أن مفاجأة كبيرة تنتظرها.ثم اخترق الشاب الفيلم لتبدو الشخصيات الرئيسية شبيهة له ولها، وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي تنظر إلى الأميرة التي تشبهها وهي مندهشة جدا وبعد قليل بدا وجه الأمير وهو يشبه صديقها.

وعندما أحست الفتاة أن شيئا غريبا يحدث ظهر الأمير من الفيلم وكأنه يلقي خاتم الخطوبة إلى المسرح وتظاهر الشاب أنه التقطه ثم وقف على ركبته لطلب يد حبيبته.وقال الشاب: أحبك من كل قلبي، بما في ذلك البطينين والشرايين والصمامات، هل تقبلين أن تعيشي معي بسعادة طوال حياتنا؟ ولم تستطع الفتاة كبح مشاعرها.وكشف الشاب فيما بعد أنه عمل لمدة ستة أشهر مع رسام لعرض نهاية بديلة لفيلم "الأميرة النائمة".

وقد يهمك أيضًا: