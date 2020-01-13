شكرا لقرائتكم خبر عن ماتستهونش بتنميل الوجه.. اعرف أسبابه المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنميل الوجه من الحالات الشائعة التى يتعرض لها البعض وهو عبارة عن فقدان الاحساس بالمنطقة المصابة بالتنميل وفى بعض الحالات قد يشعر المريض بحرق فى منطقة الوجه، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى لتنميل الوجه أخطرها السكتة الدماغية، كما يوجد بعض الأسباب الأخرى ومنها:

أسباب تنميل الوجه

1: مشاكل وتلف فى الأعصاب، من أبرز الأسباب التى تؤدى لتنميل الوجه وهناك اسباب مختلفة لتلف الاعصاب يعتبر أبرزها:

- الاصابة بمرض السكر، فعدم تناول أدوية السكر فى مواعيدها المضبوطة مع المتابعة الدورية مع الطبيب تعرضك لمشاكل خطيرة أبرزها تنميل الوجه وتلف الاعصاب. قد تتلف الاعصاب نتيجة نقص شديد فى فيتامين ب، لذلك عليك بالفحص الدور وتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية فى مواعيدها المضبوطة.

- الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى، فالمراحل المتأخرة من المرض تسبب تلف الاعصاب وتنميل الوجه.

- الاكثار من تناول المشروبات الكحولية تسبب تلف الاعصاب.

- وجود مشاكل واضطرابات فى النخاع يؤثر على الاعصاب.

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2: الصداع الشديد وخصوصا الصداع النصفى يسبب تنميل الوجه.

3:الإصابة بمرض التصلب المتعدد، ومن أعراضه "تنميل الوجه، مشاكل الرؤية، الشعور بالتعب والارهاق".

4:السكتة الدماغية من أبرز أسباب الاصابة بتنميل الوجه كما يصاحبها بعض الأعراض ومنها مشاكل فى النطق والتركيز، وضعف فى الجسم وعدم القدرة على الحركة.

5:التوتروالعصبية والضغط النفسى من الاسباب التى تؤدى لتنميل الوجه والسكتة الدماغية.

يجب زيارة الطبيب عند الشعور بتنميل الوجه حتى لا تزداد المشكلة وتتعرض لمشاكل خطيرة تهدد الحياة بالخطر، مع اتباع بعض النصائح أبرزها تجنب العصبية والتوتر الشديد فقد أثبتت الأبحاث أن التوتر الشديد يؤثر على صحة الجسم ويعرضك للإصابة بالعديد من الامراض.