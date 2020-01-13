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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حالات الإصابة بالإنفلوانزا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المراكز الأمريكية لمنع ومكافحة الأمراض، تراجع نشاط وباء الإنفلوانزا فى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهى، وقال دكتور أنطونى فاوسى مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية "إنه يجب عدم القفز لنتائج بشأن تراجع الفيروس، فقد شهدنا من قبل تراجع معدلات الإصابة ثم ارتفاعها بعد ذلك".
يشار إلى أنه رغم تراجع معدلات الإصابة فإنها ما زالت عالية فى الولايات المتحدة حيث سجلت مراكز منع ومكافحة الأمراض حالات إصابة فى الأسبوع الماضى تفوق مثيلاتها فى نفس الفترة من الموسم الماضي.
وأضافت المراكز الأمريكية أن فترة العطلات بسبب أعياد الميلاد ورأس السنة ربما تكون قد ساهمت فى خفض معدلات الإصابة حيث أن الطلبة فى عطلة وبالتالى لم ينقلوا المرض لزملائهم فى المدارس.
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