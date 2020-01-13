لماذا يحدث تورم المفاصل ؟ 5 طرق للعلاج منهم مكعبات الثلج والحرارة العالية

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وعند تشخيص تورم المفاصل سيسألك الطبيب عن الأعراض، ة يقوم بفحص المفصل والتحقق من مدى تحركه في اتجاهات مختلفة، كما قد يقوم بفحص الدم أو الأشعة السينية لاكتشاف سبب التورم، ويمكنه أيضًا إزالة السائل من مفصلك وإرساله إلى المختبر لإجراء الاختبارات.
１- الراحة تجنب الأنشطة التي تجعل التورم أو الألم أسوأ، قد تحتاج إلى تجنب وضع وزن على مفصلك أثناء وجود الألم . يمكن استخدام العكاز أو المشاية لتجنب وضع الوزن على المفاصل في الجزء السفلي من الجسم.
２- الثلجضع الثلج على المفصل المتورم لمدة 15 إلى 20 دقيقة كل ساعة، استخدم عبوة ثلج أو ضع ثلجًا في كيس من البلاستيك وقم بتغطيته بمنشفة. يساعد الثلج في منع تلف الأنسجة ويقلل من التورم والألم. ３- الحرارةقم بتسخين المفصل المتورم لمدة 20 إلى 30 دقيقة كل ساعتين لعدة أيام ، الحرارة تساعد في تقليل الألم. ４- رفع المفصل لأعلىرفع المفصل المتورم لأعلى سوف يساعد في تقليل التورم والألم، ادعم مفصلك على الوسائد أو البطانيات لإبقائها مرتفعة بشكل مريح. ５- مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الإيبوبروفين ، تساعد في تقليل التورم والألم والحمى، لكن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية يمكن أن تسبب مشاكل في نزيف المعدة أو الكلى لدى بعض الأشخاص، إذا كنت تتناول دواء سيولة للدم ، اسأل دائمًا طبيبك إذا كانت مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية آمنة لك.
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