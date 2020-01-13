ماذا تقول اللوائح عن عقوبة فالفيردي بعد طرده في السوبر الإسباني؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إيقاف فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، مباراة واحدة في الدوري الإسباني، بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة في نهائي كأس السوبر، أمام أتلتيكو مدريد، مساء الأحد.

فالفيردي قام بعرقلة ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو قبل انفراده بالبلجيكي تيبو كورتوا حارس الريال، ليتم طرده في الدقيقة 111 من المباراة التي حسمها "الميرينجي" بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعد استمرار التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن عقوبة فالفيردي ستمتد لمباريات الدوري الإسباني ولا تقتصر على السوبر فقط، حيث تنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم على معاقبة اللاعب الأوروجواياني لمباراة واحدة، وسيتم تنفيذ العقوبة في الليجا.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم خوسيه ماريا مارتينز كتب في تقرير المباراة أن فالفيردي قام بعرقلة موراتا ليمنع فرصة هدف محقق، وهو ما يعاقب عليه الاتحاد الإسباني بالإيقاف لمباراة واحدة.

وبهذا سيغيب فالفيردي صاحب الـ21 عاما عن مواجهة ريال مدريد مع ضيفه إشبيلية، السبت المقبل، في الجولة 20 من الدوري الإسباني، بملعب "سانتياجو برنابيو".

يذكر أن فالفيردي يعد عنصرا مهما ومحوريا في تشكيلة ريال مدريد الأساسية هذا الموسم، حيث خاض اللاعب الأوروجواياني الشاب في 21 مباراة مع "الميرينجي" بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، متأخرا بفارق الأهداف عن غريمه برشلونة في الصدارة.