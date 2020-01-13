بالفيديو.. هدف إبراهيموفيتش يجبر أشهر معلقي "الكالتشيو" على البكاء

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علي البحيريالأحد 2020/1/12 04:45 م بتوقيت أبوظبي
زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان
تسبب هدف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، في مرمى كالياري بالجولة الـ19 من الدوري الإيطالي، في بكاء تيزيانو كروديلي، أشهر معلقي "الكالتشيو" والمنتمي لتسجيع "الروسونيري".
وسجل إبراهيموفيتش أول أهدافه مع ميلان بعد عودته للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خلال الفوز على كالياري بنتيجة 2-0، في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.
وتسبب ذلك الهدف في إثارة جنون كروديلي أثناء تعليقه على اللقاء في إحدى القنوات الرياضية الإيطالية، حيث انهمر في البكاء، وقام بتحية إبراهيموفيتش بعد تسجيل الهدف، وردد اسمه أكثر من مرة.
ويُعَد كروديلي من أشهر المعلقين في إيطاليا بسبب تعليقه الحماسي والفريد من نوعه، وبدأ التعليق على مباريات كرة القدم في عام 1987، وذلك في فوز ميلان على بيسكارا بنتيجة 2-0 بالدوري الإيطالي.
واحتل إبراهيموفيتش بهدفه أمام كالياري المركز الخامس في قائمة أكبر اللاعبين عمرا من حيث تسجيل الأهداف لميلان في الدوري الإيطالي، وذلك عن عمر 38 عاما و100 يوم، خلف أليساندرو كوستاكورتا وباولو مالديني والسويدي نيلس ليدهولم.
وكان إبراهيموفيتش قد انتقل إلى ميلان خلال يناير/كانون الثاني الحالي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بعدما سبق له اللعب لفائدة "الروسونيري" بين عامي 2010 و2012.
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