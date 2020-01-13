شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الاستخدام طويل الأمد لـ«أدوية الفصام» آمن على المريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد باحثون في معهد كارولينسكا بالسويد بأن معدل الوفيات لدى مرضى الفصام أعلى عندما لا ينتظمون في تناول العقاقير المعالجة بالمقارنة بالمرضى الذين ينتظمون في تناولها.

وأشارت نتائج الدراسات السابقة إلى أن معدل الوفيات لدى مرضى الفصام الذين يتناولون الأدوية المضادة للذهان كان أقل بنسبة 30 إلى 50%، من أولئك الذين تلقوا علاجا وهميا، ومع ذلك فقد وجد أن معظم هذه الدراسات كانت أقصر من ستة أشهر والتي تؤثر على النتائج ولا يمكن أن تعكس واقع العلاج على أساس مدى الحياة.

وقام الباحثون في الدراسة الحديثة بمتابعة طويلة الأمد لإثبات النتائج السابقة، وتم خلال الدراسة مراقبة 62.000 شخص تلقوا في وقت سابق تشخيص مرض انفصام الشخصية بين عامي 1972 و2014، وذلك من خلال الوصول إلى مختلف السجلات لمتابعة متوسط أكثر من 14 سنة.

ووجد الباحثون أن الاختلافات في وفيات المرضى ملحوظة للغاية، حيث كان معدل الوفيات التراكمي خلال فترة المتابعة في فترات الأدوية وغير الأدوية 26 و46% على التوالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: الاستخدام طويل الأمد لـ«أدوية الفصام» آمن على المريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.