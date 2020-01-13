شكرا لقرائتكم خبر عن فيروسات تشبه في أعراضها نزلات البرد منهم المخلوى التنفسي ..احترس منه وعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الشتاء تظهر العديد من الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى وقد يتم الخلط بينها وبين أعراض نزلات البرد البسيطة على الرغم من خطورتها، ومن الفيروسات التى يمكن أن تصيب الجهاز التنفسي للأطفال والبالغين الفيروس المخلوى التنفسى أو (RSV) والذى يشبه فى أعراضه نزلات البرد لكن يمكن أن يسبب إهماله الالتهاب الرئوى، وفقاً لموقع مؤسسة الرئة الأمريكية American lung association.



الفيروس المخلوى التنفسي

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي ؟

فيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو فيروس تنفسي شائع يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، ويتسبب في الغالب في ظهور أعراض في الجهاز التنفسي العلوي (نزلات البرد)، لكنه يمكن أن يسبب التهابًا خطيرًا في الرئتين (التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي) بين الرضع والبالغين الذين يعانون من مشاكل طبية خطيرة.

ويصيب هذا الفيروس RSV جميع الأطفال تقريبًا خلال أول عامين من العمر، على الرغم من أن معظم الحالات يكون لها أعراض بسيطة فقط لكن تشكل العدوى المرتبطة به في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات أكثر من مليوني زيارة للطبيب أو إلى قسم الطوارئ كل عام، وهو سبب رئيسي لدخول الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة إلى المستشفى.

RSV هو فيروس ينتقل فقط بين البشر، هناك نوعان مختلفان من السلالات (A و B) قد يسببان اختلافات في شدة المرض.

ما مدى خطورة الفيروس المخلوى التنفسي؟

يصاب معظم الأشخاص (بمن فيهم الرضع) بأمراض خفيفة فقط مشابهة لمرض نزلات البرد الشائعة، مع احتقان الأنف وسيلان الأنف والسعال.

يصاب حوالي 25 إلى 40 % من الرضع والأطفال المصابين بأعراض التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي، وستتطلب ما بين 5 إلى 20 % دخول المستشفى.

كبار السن والبالغين الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة المزمنة أو الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة معرضون لخطر كبير للإصابة بالفيروس المخلوى التنفسي.



الفيروس المخلوى التنفسي

اعراض الفيروس المخلوى التنفسى

يسبب الفيروس المخلوى التنفسى مجموعة واسعة من الأعراض، تتراوح بين خفيفة للغاية إلى أعراض شديدة تهدد الحياة، ويعتمد نوع الأعراض وشدتها على عوامل متعددة، بما في ذلك سلالة الفيروس وما إذا كان المريض يعاني من مشاكل طبية أخرى.

- احتقان وسيلان الأنف والسعال المعتدل والحمى منخفضة الدرجة من الأعراض الأولية لكل من الأشكال الخفيفة والشديدة للمرض.

- السعال الذى يشبه النباح، والذي يمكن أن يكون علامة على تورم كبير في الأحبال الصوتية.

-الحمى، إما درجة منخفضة أو عالية.

-صعوبة في التنفس مع واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

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-التنفس السريع غير الطبيعي.

- "التجويف" للصدر بين الأضلاع وتحت الأضلاع (تراجع جدار الصدر).

-الصفير (صوت صفير عالي النبرة بينما يتنفس المريض).

-صعوبة في الشرب.

-الخمول أو التهيج.

-لون مزرق حول الفم والشفتين والأظافر.

-انقطاع التنفس (توقف التنفس) هو أحد الأعراض الشائعة لالتهاب القصيبات بين الأطفال الصغار ، وخاصةً المولودين قبل الأوان.



الفيروس المخلوى التنفسى

اسباب الفيروس المخلوى التنفسي

يحدث وينتشر أثناء سعال الشخص المصاب أو العطس، يدخل الفيروس الجسم عن طريق الأنف أو الفم أو في كثير من الأحيان عن طريق العينين (عندما يفرك الناس عيونهم بيد لمست إفرازات مصابة).

طرق الوقاية من الفيروس المخلوى التنفسي

الفيروس المخلوى التنفسي شديد العدوى، لذا من المهم للغاية الوقاية منه، وأفضل طرق الوقاية:

-تجنب الاتصال الوثيق أو التقبيل للأشخاص المصابين.

-تجنب مشاركة الكؤوس أو الزجاجات أو الألعاب التي قد تكون ملوثة بالفيروس (يمكن أن يعيش الفيروس على الأسطح لعدة ساعات).

-غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بعد ملامسة شخص مصاب.