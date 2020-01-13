شكرا لقرائتكم خبر عن على بعد 5000 ميل.. إنقاذ حياة مراهق تعرض لنوبة بسبب لعبة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كثير من الألعاب يمكن للمستخدمين التواصل مع لاعبين آخرين فى مناطق وبلدان أخرى، وهى الألعاب التي أصبحت تسيطر على عقول وأوقات الأطفال والمراهقين، والذين يقضون ساعات طويلة، يلعبون مع بعضهم البعض، مهما ابتعدت المسافات بينهم.

ورغم ما نراه من التأثير السيىء، لسيطرة هذه الألعاب على الأطفال، ولكن فى هذه الحالة، كان لإحدى الألعاب الإلكترونية، الفضل فى إنقاذ حياة طفل، من نوبة مرضية فاجأته أثناء لعبه مع إحدى صديقاته، تبتعد عنه بحوالي 5000 ميل.

المراهق البريطاني الذى كان يلعب "أون لاين"، في غرفته مع إحدى الصديقات له في الولايات المتحدة الأمريكية، فاجأته نوبة مرضية مميتة بحسب ما يقول موقع " thehill".



المراهق ووالدته

المراهق البريطاني أيدان جاكسون نجا من النوبة من خلال صديقته، والتى تتحدث معه عبر الإنترنت من خلال اللعبة، لتسمع إظهار علامات التشنج لدى أيدان، فسارعت فى البحث عن رقم طوارئ للاتحاد الأوروبى من على بعد نحو 5000 ميل، وهى تجلس في منزلها.

Advertisements

المفارقة أنها تمكنت من الوصول إلى رقم الطوارئ، والتحدث معهم، حيث وصلت سيارة شرطة إلى منزل المراهق والذى كان ساقطا فى غرفته في النوبة، بينما يجلس أهله في الطابق السفلى من المنزل، دون أن يعلما ما حدث له في الأعلى.

والدة المراهق البريطانى تقول "كنا نجلس أمام التلفاز، ولم نلحظ سوى سيارة شرطة تقف أمام المنزل، فشعرنا جميعا بالصدمة"

وتابعت والدة أيدان، "علينا أن نشكر الفتاة، وقد تحدثت معها بالفعل وأعربت لها عن شكرنا، وهي سعيدة بدورها فى المساعدة في إنقاذ حياة ابنى .. كان مذهلاً أنها تمكنت من مساعدتنا من بعيد"