شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى .. فوائد ورق الجوافة .. علاج للسكر ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزداد معدلات الإصابة بنزلات البرد والأنفلوانزا خلال موسم الشتاء، ويلجأ الكثيرون إلى العلاج الشعبى للتغلب على أعراض البرد لمنع تناول الأدوية الكيميائية، والجوافة هى علاج تقليدى لمجموعة من الحالات الصحية، وتشير الأبحاث إلى أن ثمار الجوافة وأوراقها قد يكون لها عدد من الفوائد، ويستخدم الناس مشروب أوراق الجوافة كعلاج للإسهال بالإضافة إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى مثل السعال المصاحب لنزلات البرد.

ووفقا لموقع medicalnewstoday فإن أوراق الجوافة قد تساعد فى علاج مجموعة من الحالات، بما فى ذلك مرض السكرى من النوع 2.

ونقدم فوائد ورق الجوافة لعلاج الكثير من الأمراض وهى:

1- مشروب أوراق الجوافة يساعد فى خفض مستويات السكر بالدم.

2- يقلل من تقلصات وآلام الدورة الشهرية.

3- علاج تقليدى للإسهال فى العديد من أنحاء العالم.

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4- يقاوم نزلات البرد ويمنع نمو الفيروس الذى يسبب الأنفلونزا.

5- خفض ضغط الدم المرتفع .

6- المساعدة فى توسيع الأوعية الدموية.

7- هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية.

8- يساعد على تخفيف امتصاص الجلوكوز بعد تناول وجبة دسمة