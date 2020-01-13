شكرا لقرائتكم خبر عن مندفع ولا منظم..كيف تتوقف عن تناول السكر حسب شخصيتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط تناول السكر أو النظام الغذائى عالى السكر بأمراض القلب والسمنة، لذا من الضرورى أن تحاول التخلى عن الأطعمة الغنية بالسكر أو تقليلها، حتى تجنى العديد من الفوائد الصحية منها إنقاص الوزن والوقاية من السكر والأمراض الأخرى التى قد تسببها زيادة السكر فى الدم، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق للإقلاع عن تناول السكر حسب شخصيتك فى تناول الطعام، وذلك وفقاً لما ذكره موقع " oprah".

الشخصية المتهورة أو المندفعة

إذا كنت شخصية متهورة أو مندفعة فإن العوامل الخارجية تدفعك لاختياراتك فى الطعام، وهذا يسبب زيادة تناول السكريات، فعلى سبيل المثال، ستجد نفسك تشتهى تناول كعكة الشيكولاته حتى وإن لم تكن جائعاَ لكن بمجرد أن تتوقف مؤقتًا لبحث سبب رغبتك في تناولها، ستجد أن الجوع ليس هو السبب فى تناولها وأن الضغط النفسي هو الذى دفعك لشرائها، لذا لكى تتوقف عن السكر يجب أن تقطع تأثير الضغط النفسي وأنه قد يجعلك ترغب فى تناول السكريات، حتى تشعر بالسعادة المؤقتة اللحظية، التى ستنعكس فيما بعد إلى السمنة وزيادة الوزن والشعور بالذنب، وبالتالى تشعر بالحزن.

لكى تتوقف عن السكر يجب أن تسأل نفسك: لماذا أريد هذا ؟ هل الحزن أو الملل أو المماطلة يدفعك لتناول السكريات؟، يمكن أن يساعدك الوعي بأن الرغبة فى تناول الطعام لا تأتي من الجوع في التخطيط لطرق أفضل للتعامل مع رغبتك فى تناول الطعام، ضع بعض استراتيجيات المواجهة، مثل: التنفيس عن مشاعرك أو عمل شئ أخر بخلاف تناول الطعام أو التغلب على القلق.

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الشخصية المنظمة التى تضع الخطط

يمكن أن يكون التخلي عن السكر أمرًا صعباً، حيث يوجد السكر فى الأطعمة دون أن تدرى، لذا فإن اكتشاف ما يمكنك وما لا يمكنك تناوله أمر صعب، والحل فى ذلك هو عندما تشعر بالجوع يجب أن تختار الوجبات الخفيفة الصحية بمجرد حدوث الجوع، مثل: الفواكه، أو البيض المقلي المسلوق أو المكسرات.

إذا كنت تشعر بالاستسلام وتفقد الأمل سريعاً

ترك السكر لا يعني في الواقع أنه عليك التخلص منه إلى الأبد، ووفقاً لبروك ألبرت، مؤلف كتاب The Diet Detox: "خطط مرة واحدة في الأسبوع للحصول على شيء تحبه حقًا (كب كيك صغير، الآيس كريم)، حيث يمكن أن يساعدك هذا على تناول كميات أقل من السكر بشكل عام.

عندما تشعر بالذنب، قد تعتقد أنك يجب أن تتخلى عن خطة الأكل الصحي وتعود إلى تناول السكريات، وتظهر الأبحاث أيضًا أن تقييد نفسك يعزز الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير المحدودة، مثل الشوكولاته، ويمكن أن يجعلك تشعر بالذنب، وقد يمنعك بالفعل من فقدان الوزن، لذا لا تفقد الأمل وتناول ما ترغب فيه من سكريات مرة واحدة فى الأسبوع.

إذا كنت تحب تناول أى شئ أمامك

إذا احتفظت بأيس كريم في الثلاجة، فهل من الصعب للغاية مقاومتها؟.. إذا كانت إجابتك بنعم يجب عليك إزالة الأطعمة السكرية من ثلاجتك، وحين ترغب فى تناولها من حين لآخر يمكنك شراء قدر استهلاكك فقط.

في الفترة الأولية، قد تضطر أيضًا إلى التخلي عن الفاكهة أيضًا، حتى يتم السيطرة على إدمان السكر وتهدأ الرغبة الشديدة في تناول السكر، لذا يجب أن تكون أكثر صرامة مع أي أطعمة تحتوي على سكر مضاف أو طبيعي.





إذا كنت تحب الكربوهيدرات المكررة

إذا كنت تحب الكربوهيدرات المكررة مثل: الخبز الأبيض، المكرونة، البطاطس المحمرة، يجب أن تتخلى عن هذه الأطعمة التى يختفى بها السكر، حيث قد يوجد السكر فى أشياء تتناولها دون أن تدرى، مما يتسبب في ارتفاع السكر في الدم، والتعرف على هذه الأطعمة ثم الحد منها هو الطريقة الوحيدة للتخلص من إدمانك للسكريات.