شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة يمكن تناولها بأى كمية للملتزمين بالحميات الغذائية..منها عين الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتقد بعض الأشخاص خاصة من متابعي الحميات الغذائية أو "الدايت" أنه يمكنهم تناول كميات صغيرة من أى نوع من الطعام على الرغم من أن هناك بعض الأطعمة التى يمكن تناولها بالكميات التى تريدونها، وفقا لموقع كلايفند كلينيك، وفى هذا التقرير نتعرف على أهم الأطعمة التى يمكن تناولها بكميات .







２- الخضروات الورقية ２- الخضروات الورقية إذا كنت ترغب في تحسين النسب على طبق العشاء، فأضف المزيد من الخضراوات التي يميل الناس إلى تناولها بشكل أقل، وقلل البروتين بتناول كمية أصغر من البروتينات مثل اللحوم، والتي يميل الناس إلى الإفراط في تناولها.

１- التوت يحتوي التوت على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويمكنك تناوله كوجبة خفيفة فى منتصف اليوم أو شرب كوب من عصير التوت بدون إضافة السكر.

يمكنك تناول البروكلي الغني بمضادات الأكسدة والألياف وحمض الفوليك علاوة على خصائصه المقاومة للسرطان ، يمكنك أيضا اتباع قاعدة جيدة تتمثل في تناول كوب من الخضروات المطبوخة أو كوب واحد من الخضروات النيئة.

ولكن إذا كنت تريد أكثر من ذلك، يمكنك ذلك.

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３- عين الجمل ３- عين الجمل

يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ويحتوي على 11 جراما من الدهون غير المشبعة المتعددة.

الدهون المتعددة غير المشبعة قد تساعد في تحسين الدهون في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى احتواء هذه الدهون المفيدة، يعد الجوز مصدرًا جيدًا للألياف وفيتامين ب 6.





４- الخضروات النشوية توفر الخضروات النشوية مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.

وتشمل البطاطس والبطاطا الحلوة واليقطين والبازلاء والذرة.

عند تناولها باعتدال ، فإنها توفر مصدرا غنيا لفيتامين B-6 والبوتاسيوم. بشكل عام ، يعتبر الكوب حجمًا جيدًا للخضروات النشوية، فيما عدا البطاطا الحلوة والبطاطس يمكن تناول كمية بحجم فأرة الكمبيوتر فقط.