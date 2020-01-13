التهاب الجلد العصبي يهاجم البالغين.. فما السبب؟!

الإثنين 13 يناير 2020

لا يقتصر مرض التهاب الجلد العصبي على الأطفال فقط، إنما يهاجم البالغين أيضا لأسباب غير معلومة على نحو دقيق، وإلى جانب العلاج الدوائي يتطلب هذا المرض عناية جيدة بالجلد بواسطة مستحضرات الترطيب.



أوضح معهد الجودة الألماني أن التهاب الجلد العصبي المعروف باسم "التهاب الجلد التأتبي" مرض جلدي مزمن يُصيب الأطفال لكنه قد يُصيب البالغين أيضا، مشيرا إلى أن أسباب مهاجمته البالغين غير معلومة بشكل دقيق.

وأضاف أن الأطباء يرجحون أن أسباب الإصابة بالمرض ترجع إلى التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم، مع التقدم في العمر أو تقلص حاجز الحماية الطبيعي بالجلد أو التعرض للملوثات في الهواء على مدار أعوام طويلة أو اختلالات جهاز المناعة.

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احمرار وحكة

أوضح الألماني كريستوف ليبيش، طبيب الأمراض الجلدية، أن أعراض التهاب الجلد العصبي تتمثل في احمرار أجزاء كبيرة من الجلد وجفاف الجلد والحكة الشديدة وانتفاخ سطح الجلد.

وأضاف "إلى جانب العلاج الدوائي يتعين على المرضى العناية الجيدة بالجلد، بواسطة مستحضرات العناية المرطبة، كالمستحضرات المحتوية على اليوريا"، نظرا لأن التوتر النفسي يفاقم المتاعب، وينصح الطبيب الألماني بضرورة محاربته من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

ولتجنب تفاقم المتاعب أيضا ينبغي الابتعاد عن العوامل المسببة لتهيج الجلد مثل الملابس الصوف والمواد العطرية والكلور والغبار ودخان السجائر.