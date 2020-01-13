شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على 8 أنواع من الزيوت تساعدك في خسارة الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحاول الكثيرون الوصول إلى الوزن المثالي، عن طريق إنقاص الوزن مستخدمين الكثير الطرق، بيد أن الطرق الطبيعية هي الأفضل على الإطلاق، والأكثر أمانا وراحة، ومن أهمها الزيوت الطبيعية التي تقوم بحرق الدهون بطريقة سريعة، كما تساعد في علاج كثير من المشكلات الصحية، مثل جفاف الجلد وتساقط الشعر، كما يمكن استخدامها في تخفيف الالتهابات.

وفيما يلي أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد في خسارة الوزن:

جوز الهند

يزيد زيت جوز الهند من الشعور بالامتلاء، ويعزز تنظيم الشهية، كذلك يقلل زيت جوز الهند من الالتهاب، ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد في الدم، ويرفع حساسية الأنسولين.

ولتحفيز حرق الدهون، ينصح بإضافة القليل من زيت جوز الهند إلى الطعام يوميا، أو تناول ملعقة صغيرة منه.

الليمون

يتمتع الليمون بخصائص حارقة للدهون، وينطبق هذا على زيت الليمون أيضا، والذي يعدّ من أفضل الزيوت للتخلص من الوزن الزائد.

ويرجع ذلك إلى أن زيت الليمون يساعد على إزالة السموم من الجسم، وبالتالي تنشيط وزيادة مستويات الطاقة، وتحسين هضم الدهون، إضافة إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي التي تزيد حرق الدهون، كما أنه يساعد في علاج التهاب المفاصل الذي يعوق ممارسة الرياضة.

الزيتون

على الرغم من أن سعراته الحرارية ليست قليلة، ولكن يمكن أن يساعد زيت الزيتون في التخلص من الوزن الزائد، وذلك لأنه من الدهون الصحية التي تؤدي إلى الشعور بالشبع عند تناول القليل منها، مما يضمن عدم الإفراط في تناول الطعام.

ويمكن إضافة ملعقة من زيت الزيتون إلى طبق السلطة الخضراء، أو الدجاج واللحم المشوي.

اللافندر

يساعد زيت اللافندر في زيادة الشعور بالاسترخاء، وتخفيف التوتر، وعلاج اضطرابات النوم، وهي أمور مهمة لزيادة حرق الدهون في الجسم، وذلك لأن التوتر يؤثر على الهرمونات بالسلب، وبالتالي يعوق عملية الحرق.

كما أن صعوبة النوم ليلا يمكن أن تسبب زيادة الوزن، وذلك نتيجة زيادة إفراز هرمون الجوع وتناول مزيد من الأطعمة. أما في حالة استنشاق زيت اللافندر، فإنه سيساعد على الاستغراق في النوم سريعا.

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وللحصول على نتيجة فعالة، ينصح بوضع 3 قطرات من زيت اللافندر على المعصمين والرقبة من الخلف قبل وقت النوم.

الجريب فروت

يدعم زيت الجريب فروت تحطيم الدهون في الجسم عن طريق تنشيط الإنزيمات، كما أنه يحوي مركبات قوية تدعم عملية الأيض وتطهير الغدد اللمفاوية، مما يسمح لها بحمل العناصر الغذائية إلى الأنسجة.

وللحصول على فوائد زيت الجريب فروت، يتم تدليك البطن به للمساعدة في تقليل الدهون، كما يمكن استخدامه للحد من الشعور بالجوع، وذلك عن طريق إضافة قطرتين إلى كوب من الماء وتناوله، أو وضع قطرتين على المعصمين أو الصدر.

الزنجبيل

يساعد زيت الزنجبيل في تعزيز عملية الهضم وتقليل الالتهابات وتخفيف الرغبة الشديدة في تناول السكر، كما يعمل الزنجبيل على حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي بالجسم.

ويمكن إضافة قطرتين من زيت الزنجبيل إلى كوب ماء دافئ وشربه مرة يوميا، أو إضافة بضع قطرات إلى حمام مائي دافئ واستنشاقه.

القرفة

يستخدم زيت القرفة في تنظيم مستويات السكر بالدم والأنسولين، وبموازنة نسبة السكر في الدم، يمكن أن يقلل زيت القرفة من الرغبة الشديدة في تناول السكر والإفراط في تناول الطعام، كما أنه يقلل الشعور بالتعب والإجهاد النفسي.

ولاستخدام زيت القرفة، تتم إضافة 5 قطرات منه إلى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ووضعه على المعصمين أو البطن.

النعناع

يتسم زيت النعناع برائحته القوية التي تساعد في الحد من الشهية وزيادة الشعور بالشبع، وينصح باستنشاقه كل ساعتين لتقليل الشعور بالجوع.

ولمزيد من الفائدة، يمكن مزج زيت النعناع مع بعض الزيوت الأخرى لاستنشاقها معا، مثل زيت الجريب فروت وزيت الليمون.