شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك برد.. 6 أطعمة ابعد عنها عشان متتعبش زيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد والانفلونزا من الامراض الشائعة في فصل الشتاء نظرا لتقلبات الجو وانتشار الفيروسات والعدوى، لذلك ينصح دائما بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالعدوى وذلك عن طريق الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار مع وضع كمامة على الأنف اثناء التواجد في أماكن مزدحمة.

وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فهناك بعض الأطعمة يجب الابتعاد عنها عند إصابتك بنزلات البرد والانفلونزا حيث إنها تزيد من السعال والعطس ومنها:

أطعمة أبعد عنها عند اصابتك بنزلات البرد :

1: منتجات الألبان ، فقد أثبتت بعض الدراسات أنها تزيد من نزلات البرد والأنفلونزا، لذلك ينصح بتجنب تناولها أثناء فترة التعب ، ومنها "الزبادى، الحليب".

2: الابتعاد عن المشروبات التى تحتوى على كافيين ومنها القهوة والشاى والمشروبات الغازية، فجميعها مشروبات مدرة للبول وتزيد من السعال والعطس، وتؤثر على صحة الجهاز المناعى.

3:ينصح بالابتعاد عن الأطعمة المقلية والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت حيث انها تؤثر على صحة الجسم والجهاز المناعى، وينصح باستبدالها بالأطعمة الغنية بالفيتامينات التى تقاوم البرد والانفلونزا.

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4: الابتعاد عن الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الهيستامين ومنها البيض، الفراولة والافوكادو، حيث إنها تزيد من الحساسية والألم وتزيد من نزلات البرد والانفلونزا.

5:المشروبات الكحولية تزيد من الالتهاب والألم وتضعف الجهاز المناعى ، لذلك ينصح بالابتعاد عنها تمام وخصوصا أثناء فترة التعب والاصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

6:الإكثار من تناول السكريات يزيد من الالتهابات ويضعف الجهاز المناعى ويزيد من السعال ونزلات البرد، لذلك ينصح بالابتعاد عنه.

ولعلاج نزلات البرد والأنفلونزا ينصح بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجهاز المناعى وتساعد على علاج نزلات البرد والانفلونزا ومنها "البرتقال، شوربة الدجاج، الجوافة، اليوسفى،المشروبات الدافئة".