تعرفي على بعض الأطعمة التي تساعد على تحفيز الرغبة

توجد أطعمة عديدة تساعد على تعزيز الرغبة الجنسية، فمن الممكن أن يحدث انخفاض الرغبة الجنسية في أي وقت في حياتك لأسباب متنوعة. تشير الدراسات إلى أن 32 في المائة من النساء، و15 في المائة من الرجال، يفتقرون إلى الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة بانتظام. بعض الأسباب المحتملة لانخفاض الدافع الجنسي قد يكون بسبب الاكتئاب أو الإجهاد أو السمنة أو بعض الأدوية.

يساعد تناول الأطعمة الصحية على الشعور بالرضا عن نفسك، وبالتالي تعزيز ثقتك بنفسك، يمكنك اتباع نظام غذائي صحي أيضاً لزيادة حالتك المزاجية، ومستويات الطاقة، والقدرة على التحمل، والتي تسهم جميعاً في تعزيز الرغبة الجنسية الخاصة بك، ومن هذه الأطعمة:

1 - الأفوكادو

يعد الأفوكادو مصدراً لفيتامين هـ؛ لصحة البشرة والأظافر، كما يوفر البوتاسيوم وفيتامين «ب6» والدهون غير المشبعة الأحادية لصحة القلب وتداولها، وهو أمر حيوي لحياة جنسية نشطة. تشير الدراسات إلى أن الرجال المصابين بأمراض القلب لديهم ضعف الانتصاب. جربي أن تقدمي لزوجك بعض الأفوكادو المهروس على الخبز المحمص في الصباح، أو أضيفي له شرائح إلى السندويتش أو السلطة.

2 - الشوكولاتة

يمكن أن تساعد الشوكولاتة على تعزيز حالتك المزاجية؛ من خلال زيادة كل من مستويات الدوبامين والسيروتونين، وتقدم الشوكولاتة كميات مختلفة من الفلافانول، والتي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم.

3- الأسماك

الأسماك الدهنية مثل سمك التونة والسردين وسمك السلمون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ليست جيدة لقلبك فحسب، بل إنها ترفع أيضاً مستويات الدوبامين في المخ، الذي يحسن الدورة الدموية وتدفق الدم، كما أن الأسماك غنية بالبروتين ومصدر جيد لفيتامين «ب6».

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4 - الشاي الأخضر

غني بمركبات تعزز العلاقة، بالإضافة إلى المساعدة على تقليل الدهون في البطن؛ للمساعدة في تعزيز تدفق الدم؛ من أجل حياة جنسية أفضل، وتساعد المركبات الغنية بمضادات الأكسدة على قتل الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتشعلها، مما يزيد من قدرتها على نقل الدم.

5 - بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على البروتين والألياف والبوتاسيوم والحديد، والزنك؛ الذي يلعب أيضاً دوراً مهماً في الدافع الجنسي للرجل؛ نظراً لأهميته في وظائف المناعة والتئام الجروح وصحة العين؛ لأن نقص الزنك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض هرمون التستوستيرون. فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن الرجال الذين تلقوا 30 ملليجراماً من الزنك يومياً؛ أظهروا زيادة في مستويات هرمون التستوستيرون في أجسامهم.

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