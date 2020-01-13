شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأضرار المحتملة فى حالة إهمال علاج الإسهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسهال من المشاكل الصحية التى يتعرض لها البعض وخصوصا الأطفال نظرا لتعرضهم للنزلات المعوية والبرد الشديد فى المعدة حيث يسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى ومنها الإمساك والإسهال والمغص الشديد.

وقد يهمل البعض علاج الإسهال ولكنه قد يعرضهم لألم شديد ومشاكل أخرى تؤثر على حياتهم وحالتهم الصحية وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن إهمال علاج الإسهال له مضاعفات كثيرة.

يمكن أن يسبب الإسهال الجفاف، والذي يمكن أن يهدد الحياة بالخطر إذا لم يتم علاجه.

مؤشرات الجفاف عند البالغين

1:العطش الشديد.

2:جفاف الفم أو الجلد.

3:التبول قليلًا أو عدم التبول.

4:الضعف أو الدوار أو الدوخة.

5: الإرهاق.

6: بول غامق اللون.

مؤشرات الجفاف في الرضع والأطفال

1: جفاف الفم واللسان.

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2:الحمى الشديدة.

3:البكاء الشديد دون دموع.

4:النعاس المستمر.

5:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

وهناك طرق للوقاية من الاسهال ومنها

طرق الوقاية من الإسهال

1: ينصح بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار قبل وبعد الطعام وبعد استخدام المرحاض.

2:تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة التى تنتشر فيها العدوى والفيروسات وخصوصا نزلات البرد والانفلونزا.

3:ينصح باستخدام معقم اليدين بإستمرار وذلك لمنع انتشار العدوى والفيروسات.

4:تجنب تناول الأطعمة الملوثة والتى تنتشر فيها الفيروسات والعدوى، فينصح بغسل الخضروات جيدا وطهيها على النار لمنع انتشار الامراض.

5:الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بتناول العصائر الطبيعية والمياه باستمرار تجنب الجفاف.

في حالة التعرض للإسهال أو استمراره لفترات طويلة ينصح بزيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب الاسهال وعلاجه، مع الاهتمام بالنصائح التى تعزز صحة الجسم وتحد من الاسهال.