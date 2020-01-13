شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار القهوة الإصابة بالحرقان والإسهال والقولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القهوة لها مذاق خاص ورائحة رائعة، ولها العديد من العشاق الذين يسعون لتناول فنجان منها في كل صباح، ولكن هل تعلم أن هناك العديد من الأضرار الناتجة عن الإسراف في تناولها، فعليك قراءة الأسطر المقبلة وذلك وفقًا لموقع "healthline" الطبي، والذي قدم العديد من الأضرار الناتجة عن الإكثار من تناول القهوة.

أوضحت العديد من الدراسات الطبية أن تناول القهوة يعد من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تحسين اليقظة والحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة كالسرطان لأنها عشب طبيعي يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقلل من فرص الإصابة بمثل هذا المرض، وأيضًا تحمي من الإصابة بالسكر والزهايمر.

اضرار القهوة

هناك العديد من الاضرار الناتجة عن الاسراف في تناول القهوة، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة والتعرف علي حقيقة الأمر، والأضرار، ومنها:

-زيادة فرص الإصابة بقرحة في المعدة، وذلك نتيجة لما تحتوي القهوة من بعض المواد المهيجة لجدار المعدة، ولذا في حالة التعرض للإصابة ببعض المشاكل الصحية الناتجة عن هذا الأمر كالشعور بألم شديد في المعدة، عليك التوقف عن تناولها على الفور.

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-من أبرز اضرار القهوة هو الإصابة بالقولون العصبي وذلك نتيجة للإكثار من تناول الكافيين الذي أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أنها لها دور كبير تهيج المعدة والإسهال والإمساك ومشاكل في الجهاز الهضمي.

-كثرة التعرض للإصابة بالحموضة وحرقة المعدة، نعم فزيادة التعرض لتناول القهوة يعد من الأمور التي تزيد من الشعور بالحموضة الشديدة، وهذا الأمر يتسبب في حرقة المعدة.

-من أشهر أضرار القهوة أنها تساهم بشكل كبير في الإصابة بالإسهال لأن الكافيين يزيد من فرص التعرض والشعور بحركة الأمعاء والتعرض لانقباض عضلات المعدة، وهذا يزيد من الإصابة بالإسهال الشديد.