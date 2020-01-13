شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب المرارة عديدة ومنها ألم البطن والغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المرارة من الأمراض الشائعة التى تصيب كثير من الناس، ويحدث التهاب المرارة عادةً عندما يتم منع التصريف من المرارة بسبب تراكم الحصوات بها، وهناك أنواع من التهاب المرارة، حيث قد يكون حادًا ومفاجئ ويسبب ألمًا شديدًا في الجزء العلوي من البطن أو قد يكون التهاب المرارة المزمن (يكون عبارة عن عدة حلقات أو نوبات متكررة) مع تورم وتهيج يحدث بمرور الوقت، فى السطور التالية نتعرف على اعراض التهاب المرارة، وفقاً لموقع " radiologyinfo".



حصوات المرارة

ما هو التهاب المرارة

هو التهاب فى المرارة وهي عضو على شكل كمثرى أسفل الكبد يخزن الصفراء، فإذا كانت المرارة ملتهبة، فقد تشعر بألم في الجزء العلوي الأيمن أو المتوسط ​​من البطن.

يخزن المرارة الصفراء ويدفعها إلى الأمعاء الدقيقة حيث يتم استخدامها للمساعدة في هضم الطعام، عندما يصبح مسار الصرف للصفراء المخزّنة في المرارة (يُسمى القناة الكيسية) مسدودًا، عادةً بواسطة حصوة أو أكثر، تصبح المرارة منتفخة وملتهبة وقد تصاب بالعدوى، وقد تصبح الحصوة عالقة في القناة الصفراوية، وهذا يتطلب جراحة لإزالة هذه الحصوات.



اعراض التهاب المرارة

اعراض التهاب المرارة

اعراض التهاب المرارة تختلف حسب نوعها، فهناك نوعين من التهاب المرارة وهما:

اعراض التهاب المرارة الحاد

اعراض التهاب المرارة الحاد تحدث فجأة، هذا الالتهاب غالباً ما يسبب ألمًا شديدًا في منتصف البطن العلوي أو الأيمن.

-يمكن أن ينتشر الألم أيضًا بين شفرات الكتف.

-في الحالات الشديدة، قد تتمزق المرارة أو تنفجر وتطلق الصفراء في البطن، مسببة ألما شديدا. قد تكون هذه الحالة مهددة للحياة وتتطلب عناية طبية فورية.

اعراض التهاب المرارة المزمن

اعراض التهاب المرارة المزمن تشمل نوبات متعددة من الالتهابات.

- نوبات متكررة من التورم والتهيج أو التهاب في كثير من الأحيان يتلف جدار المرارة ما يؤدي إلى تقليص وفقدان الوظيفة الخاصة للمرارة.

وتشمل الأعراض الأخرى لالتهاب المرارة:

-غثيان.

-قيء.

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-حمى.

-ألم البطن الذى يزداد سوءًا عند التنفس.

-ألم في البطن والتشنج بعد الوجبات (خاصة الأطعمة الدهنية).



التهاب المرارة

تشخيص التهاب المرارة

تشخيص التهاب المرارة قد يجعل طبيبك يطلب اختبارات الدم لمعرفة ما إذا كان لديك عدوى في المرارة، في كثير من الأحيان، قد يصبح عدد خلايا الدم البيضاء في دمنا مرتفعًا كعلامة على الإصابة، يمكن إجراء اختبار أو أكثر من اختبارات الأشعة التالية:

-الموجات فوق الصوتية في البطن: هذا هو الاختبار الأول الذي يتم في الغالب لتقييم التهاب المرارة، يتم استخدامه لتحديد علامات الالتهابات التي تصيب المرارة وهي جيدة جدًا في إظهار حصوات المرارة.

-التصوير المقطعي البطني: الأشعة السينية لإنتاج صور مفصلة للبطن والكبد والمرارة والقنوات الصفراوية والأمعاء للمساعدة في التعرف على التهاب المرارة أو تدفق الصفراء المسدودة.

-الرنين المغناطيسي هو نوع من فحوصات الرنين المغناطيسي الذي يقوم بعمل صور مفصلة للكبد والمرارة والقنوات الصفراوية والبنكرياس والقناة البنكرياسية.

علاج التهاب المرارة

علاج التهاب المرارة يتمثل فى الخطوات التالية:

-الصيام ليساعد المرارة على الراحة.

-نظام غذائي خاص قليل الدسم.

-دواء مسكن للألم.

-المضادات الحيوية لعلاج العدوى.

وقد يوصي طبيبك بإزالة المرارة باستخدام الجراحة إما بالمنظار أو بالجراحة العادية.