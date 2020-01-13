فوائد زيت الكافور على صحتك وبشرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت الكافور واحد من أشهر الزيوت الطبيعية التى لها استخدامات عديدة لصح الجسم وجمال البشرة والشعر، كما يتم استخدام زيت الكافور فى العديد من مستحضرات التجميل حيث يتم استخراجه من شجرة الكافور التى تتميز برائحتها العطرية الجميلة، كما يتميز الكافور بامتصاصه فى الجلد بسهولة.

وحسب ما ذكره موقع newdirectionsaromatics هناك العديد من الفوائد الصحية لزيت الكافور ومنها:

فوائد زيت الكافور على صحة الجسم

1: يحتوى زيت الكافور على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومقاومة الجراثيم والفيروسات.

2: زيت الكافور يساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا ويكافح العدوى، وذلك لاحتوائه على العديد من الخصائص والفيتامينات الهامة لصحة الجسم.

3:يستخدم زيت الكافور كمضاد قوى للالتهاب حيث انها يحتوى على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعمل على تهدئة الألم ومكافحة الالتهاب والاحمرار والكحة.



زيت كافور

4:يحتوى زيت الكافور على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على طرد البلغم وموسع للشعب الهوائية، لذلك يستخدم فى حالة الاصابة بمشاكل فى التنفس او السعال والعطس الشديد.

5:يحتوى زيت الكافور على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تهدئة الألم مع تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على التركيز والنشاط.

6:يحتوى زيت الكافور على بعض المعادن والمواد التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحد من الالتهابات والقرح واضطرابات الجهاز الهضمى.

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7:يساعد زيت الكافور على الحد من التوتر والقلق ويساعد الجسم على الاسترخاء والهدوء ويعدل المزاج العام.

8:يعمل على زيادة تدفق الدم، كما يساعد فى الحد من أمراض الجهاز التنفسى وخصوصا الربو وذلك من خلال تدليك الصدر بزيت الكافور يوميا.

9:يستخدم زيت الكافور فى تسكين ألأم المفاصل والعضلات ومقاومة الالتهابات والتخلص من ألم الروماتيزم وذلك عن طريق تصلب العضلات وألم الاعصاب، وذلك عن طريق تدليك المنطقة المصابة بزيت الكافور الدافئ.

10:يعزز القدرة الجنسية ويعالج مشاكل الانتصاب.

11:له دور فعال فى علاج التهابات اللثة والأسنان.





فوائد زيت الكافور على صحة البشرة والشعر

1: يعتبر زيت الكافور من الزيوت التى تعمل على نضارة وجمال البشرة وعلاج الجفاف والتشققات.

2:يستخدم فى مستحضرات التجميل للعناية بالشعر وفروة الرأس والوقاية من القشرة والالتهاب.

3: يتميز برائحته الطيبة والتى تستخدم فى تعطير الجسم وترطيبة.