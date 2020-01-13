شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من السعال المستمر خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعانى الكثيرون من السعال المستمر رغم تناول الأدوية التى تساعد على تهدئة السعال، فقد يكون السعال ناتج عن الاصابة ببعض الأمراض ومنها نزلات البرد والأنفلونزا، وقد يكون السعال ناتج عن التعرض للمواد الكيميائية واستشاق الهواء الملوث، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك العديد من النصائح التى تساعد فى الحد من السعال المستمر ومنها:

نصائح للتخلص من السعال المستمر

1:تناول الشاى بالعسل يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وعلاج السعال المزمن، وذلك عن طريق على وضع معلقتين عسل ابيض على كوب الشاى الدافئ.

2:الزنجبيل من المشروبات الغنية بالخصائص والفيتامينات التى تعمل على مقاومة الالتهابات والحد من الغثيان والألم والسعال المستمر، وذلك عن طريق تناول كوب الزنجبيل ثلاث مرات فى اليوم.

3:استخدام غرغرة المياه المالحة، فهى تساعد على الحد من السعال وعلاج التهاب الحلق وتقلل من المخاط والالتهاب، وذلك مرتين فى اليوم على الأقل.

4:الإكثار من تناول السوائل الطبيعية ومنها النعناع، الينسون، البابونج، حيث تحتوى على كمية عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تحد من الألم وتساعد على علاج السعال والعطس وتقاوم الالتهابات والفيروسات.

5:أثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن تناول شوربة الدجاج يساعد على علاج الانفلونزا والسعال المستمر، نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات هامة لمقاومة الفيروسات والجراثيم.

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هناك بعض العوامل التى تزيد من الاصابة بالسعال ومنها (أمراض الجهاز التنفسى، والهضمى، والجهاز العصبى)، ويصاحب السعال بعض الأعراض ومنها :

1:ألم شديد فى المعدة فى حالة أن السعال سببه مشكلة فى الجهاز الهضمى.

2: فقدان فى الوزن مع عدم القدرة على تناول الطعام.

3:الحمى وارتفاع درجة الحرارة.

4:ضيق التنفس وصعوبة شديدة فى البلع وذلك فى حالة احتقان الحلق والاصابة بنزلات البرد.

5:سيلان الانف والعطس.