تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالجلي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
بسكويت شاي، مطحون - 200 غرام
زبدة مذوبة - 150 غرام
حليب - ثلاثة أرباع كوب
جبن قشطة أي كيري - 4
لبن زبادي - ربع كوب
خلاصة فانيليا - ملعقة صغيرة
سكر - نصف كوب
جبن كريم - ربع كوب
دقيق - ملعقة كبيرة
جلي بودرة - علبة
الطريقة:
1- في وعاء، ضعي البسكويت والزبدة. أخلطي المكونات حتى تتداخل. رصّي المزيج في صينية فرن متحركة القاعدة وأدخليها إلى الثلاجة لـ20-30 دقيقة.
2- في وعاء، ضعي الحليب، جبن الكيري، اللبن الزبادي، خلاصة الفانيليا، السكر، جبن الكريم والدقيق. أخفقي المزيج حتى يتماسك.
3- أخرجي الصينية من الثلاجة. إفردي مزيج الكريمة فوق طبقة البسكويت. أدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ4 ساعات حتى تتماسك الطبقة الثانية.
4- في وعاء، ضعي كوباً من الماء الساخن وأضيفي الجلي البودرة. حرّكي المزيج حتى يتجانس ثمّ اتركيه يبرد على حرارة الغرفة.
5- أخرجي الصينية من الثلاجة. أضيفي مزيج الجلي على الوجه ثمّ أدخلي الصينية مجدداً إلى اثلاجة حتى يجمد التشيز كيك أي حوالي 8 ساعات.
6- عند التقديم، أخرجي الصينية من الثلاجة وفكّكي جوانبها. قدّمي التشيز كيك على سفرتك. ألف صحة!
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