تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالجلي

المقادير

بسكويت شاي، مطحون - 200 غرام

زبدة مذوبة - 150 غرام

حليب - ثلاثة أرباع كوب

جبن قشطة أي كيري - 4

لبن زبادي - ربع كوب

خلاصة فانيليا - ملعقة صغيرة

سكر - نصف كوب

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جبن كريم - ربع كوب

دقيق - ملعقة كبيرة

جلي بودرة - علبة

الطريقة:

1- في وعاء، ضعي البسكويت والزبدة. أخلطي المكونات حتى تتداخل. رصّي المزيج في صينية فرن متحركة القاعدة وأدخليها إلى الثلاجة لـ20-30 دقيقة.

2- في وعاء، ضعي الحليب، جبن الكيري، اللبن الزبادي، خلاصة الفانيليا، السكر، جبن الكريم والدقيق. أخفقي المزيج حتى يتماسك.

3- أخرجي الصينية من الثلاجة. إفردي مزيج الكريمة فوق طبقة البسكويت. أدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ4 ساعات حتى تتماسك الطبقة الثانية.

4- في وعاء، ضعي كوباً من الماء الساخن وأضيفي الجلي البودرة. حرّكي المزيج حتى يتجانس ثمّ اتركيه يبرد على حرارة الغرفة.

5- أخرجي الصينية من الثلاجة. أضيفي مزيج الجلي على الوجه ثمّ أدخلي الصينية مجدداً إلى اثلاجة حتى يجمد التشيز كيك أي حوالي 8 ساعات.

6- عند التقديم، أخرجي الصينية من الثلاجة وفكّكي جوانبها. قدّمي التشيز كيك على سفرتك. ألف صحة!

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