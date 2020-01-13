تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكه الجزر

المقادير

دقيق - كوب وربع

سكر - نصف كوب

سكر أسمر - نصف كوب

بايكنغ صودا - ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة

بايكنغ باودر - نصف ملعقة صغيرة

ملح - نصف ملعقة صغيرة

قرفة - ملعقة صغيرة

زيت نباتي - نصف كوب

زبدة - ربع كوب

خلاصة فانيليا - نصف ملعقة كبيرة

بيض - 2

جزر مبشور - كوب ونصف

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جوز مجروش - نصف كوب

لتحضير التغليفة:

زبدة - ربع كوب

جبن كريم - نصف كوب

خلاصة فانيليا - نصف ملعقة صغيرة

ملح - رشّة

سكر بودرة - كوبان

الطريقة:

1- حمّي الفرن على حرارة 175 درجة مئوية. إدهني صينية فرن بالقليل من الزبدة والدقيق.

2- في وعاء، ضعي الدقيق، السكر الأسمر، السكر البودرة، البايكنغ باودر، البايكنغ صودا، الملح والقرفة. أخلطي المكونات حتى تتداخل.

3- أضيفي الزيت النباتي والزبدة. بواسطة الخفاق الكهربائي اليدوي، أخفقي المزيج حتى يتجانس.

4- أضيفي حبات البيض واحدة تلو الأخرى ثمّ زيدي الفانيليا. أخفقي جيداً حتى يتجانس المزيج ثمّ أطفئي الخفاق.

5- أضيفي الجزر والجوز. قلّبي المزيج حتى يتجانس.

6- أسكبي المزيج في صينية الفرن وأدخليها إلى الفرن لـ40 دقيقة حتى ينضج الكيك.

7- أخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً حتى يبرد الكيك.

8- لتحضير التغليفة: في وعاء، ضعي الزبدة، جبن الكريم والفانيليا. بواسطة الخفاق الكهربائي اليدوي، أخفقي المزيج حتى يصبح كريمي. أضيفي السكر تدريجياً واخفقي المزيج حتى يتجانس.

9- أقلبي الكيك في طبق التقديم. إدهنيه بمزيج التغليفة.

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