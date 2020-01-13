تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكه الجزر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
دقيق - كوب وربع
سكر - نصف كوب
سكر أسمر - نصف كوب
بايكنغ صودا - ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة
بايكنغ باودر - نصف ملعقة صغيرة
ملح - نصف ملعقة صغيرة
قرفة - ملعقة صغيرة
زيت نباتي - نصف كوب
زبدة - ربع كوب
خلاصة فانيليا - نصف ملعقة كبيرة
بيض - 2
جزر مبشور - كوب ونصف
جوز مجروش - نصف كوب
لتحضير التغليفة:
زبدة - ربع كوب
جبن كريم - نصف كوب
خلاصة فانيليا - نصف ملعقة صغيرة
ملح - رشّة
سكر بودرة - كوبان
الطريقة:
1- حمّي الفرن على حرارة 175 درجة مئوية. إدهني صينية فرن بالقليل من الزبدة والدقيق.
2- في وعاء، ضعي الدقيق، السكر الأسمر، السكر البودرة، البايكنغ باودر، البايكنغ صودا، الملح والقرفة. أخلطي المكونات حتى تتداخل.
3- أضيفي الزيت النباتي والزبدة. بواسطة الخفاق الكهربائي اليدوي، أخفقي المزيج حتى يتجانس.
4- أضيفي حبات البيض واحدة تلو الأخرى ثمّ زيدي الفانيليا. أخفقي جيداً حتى يتجانس المزيج ثمّ أطفئي الخفاق.
5- أضيفي الجزر والجوز. قلّبي المزيج حتى يتجانس.
6- أسكبي المزيج في صينية الفرن وأدخليها إلى الفرن لـ40 دقيقة حتى ينضج الكيك.
7- أخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً حتى يبرد الكيك.
8- لتحضير التغليفة: في وعاء، ضعي الزبدة، جبن الكريم والفانيليا. بواسطة الخفاق الكهربائي اليدوي، أخفقي المزيج حتى يصبح كريمي. أضيفي السكر تدريجياً واخفقي المزيج حتى يتجانس.
9- أقلبي الكيك في طبق التقديم. إدهنيه بمزيج التغليفة.
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