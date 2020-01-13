تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك عادي هش

القاهرة - لايف ستايل المقادير دقيق متعدد الإستخدامات - كوب ونصف + ملعقتان كبيرتان سكر - كوب كاكاو بودرة - ثلثا كوب + ملعقة كبيرة بايكنغ باودر - 4 ملاعق صغيرة حليب - كوب وثلاثة أرباع + ملعقتان كبيرتان زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان ونصف + المزيد لدهن الصينية Advertisements خلاصة فانيليا - ملعقة صغيرة سكر بودرة - 3 ملاعق كبيرة الطريقة: 1- حمّي الفرن على حرارة 160 درجة مئوية. إدهني صينية فرن بالزبدة والزيت النباتي.

2- في وعاء كبير، أنخلي الدقيق، السكر، الكاكاو والبايكنغ باودر.

3- في وعاء ثانٍ، أخلطي الحليب، الزيت النباتي وخلاصة الفانيليا.

4- أضيفي الخليط السابق إلى مزيج الدقيق تدريجياً. قلّبي المزيج حتى تحصلي على عجينة ناعمة بدون كتل.

5- أسكبي العجينة في صينية الفرن. أدخليها إلى الفرن لـ40 دقيقة حتى ينضج الكيك. 6- خرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد.

7- عندما يبرد الكيك، أقلبيه في طبق التقديم. زيّني بالسكر وقدّمي الكيك على سفرتك. ألف صحة! قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكلت بالكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

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