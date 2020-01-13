تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالتوت

المقادير

دقيق متعدد الإستخدامات - كوبان ونصف

بايكنغ باودر - ملعقتان صغيرتان

ملح - نصف ملعقة صغيرة

زبدة - كوب

سكر أسمر - كوب

سكر أبيض - كوب

بيض حجم كبير - 4

خلاصة فانيليا - ملعقثة صغيرة

كريمة حامضة - كوب

توت أزرق - كوبان

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قشر ليمون حامض مبشور - ملعقتان كبيرتان

لدهن الصينية:

دقيق - ملعقتان كبيرتان

زبدة - ملعقة كبيرة

لتغميس التوت:

دقيق - ملعقتان كبيرتان

الطريقة:

1- حمّي الفرن على حرارة 176 درجة مئوية. إدهني قالب كيك بالزبدة وانثري فيه الدقيق.

2- في وعاء، ضعي الدقيق، البايكنغ باودر والملح. أخلطي المكونات حتى تتداخل.

3- في وعاء، ضعي الزبدة والسكر. بواسطة الخفاق الكهربائي، أخفقي المزيج على سرعة عالية حتى تحصلي على مزيج كريمي. أضيفي حبات البيض واحدة تلو الأخرى. أضيفي قشر الليمون الحامض استمري بالخفق حتى يتجانس المزيج.

4- أضيفي خلاصة الفانيليا وخفّفي سرعة الخفاق. زيدي القليل من الدقيق، تليه كمية قليلة من الكريمة الحامضة. كرّري العملية حتى انتهاء الكمية.

5- في وعاء، ضعي التوت الأزرق والدقيق. أخلطي المزيج ثمّ أضيفيه إلى خليط الكيك. قلّبي المزيج بحذر حتى تتداخل المكونات.

6- أسكبي مزيج الكيك في قالب الكيك. أدخليه إلى الفرن لـ60-70 دقيقة حتى ينضج الكيك.

7- أخرجي قالب الكيك من الفرن واتركيه يبرد حوالي 20 دقيقة. أقلبيه في طبق التقديم وقدّميه على سفرتك. ألف صحة!

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