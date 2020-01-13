تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أم علي

القاهرة - لايف ستايل المقادير عجينة مورّقة مخبوزة - 125 غرام سكر - 70 غرام حليب - 500 غرام ماء ورد - 4 مل صنوبر - 8 غرام لوز مقطع - 10 غرام فستق حلبي مقطع - 10 غرام Advertisements كريمة خفق - 80 غرام الطريقة: 1- تُخلط المكسّرات وتُحمّص كلّها ثم توضع جانباً.

2- يُغلى الحليب مع السكر وماء الورد (يعدّل مقدار السكر وماء الورد بحسب الرغبة)

3- تُخفق الكريمة إلى أن تصبح دسمة.

4- تُكسّر العجينة المورّقة إلى قطع وتُخلط مع المكسرات ثم توضع في صينية ويُسكب الحليب الساخن فوق المكوّنات.

5- يُترك الخليط لتتشرّب العجينة الحليب لبضع دقائق ثم تُمد الكريمة على سطح المزيج.

6- تُخبز الصينية في الفرن بحرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة (إلى أن يصبح لون الكريمة على السطح ذهبياً) وصفة من الشيف مجدي الحياني

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