تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مفروكة الفستق بالقشطة

القاهرة - لايف ستايل

المقادير عجينة كنافة أو عجينة شعر - 400 غرام فستق حلبي مجروش - كوب سكر بودرة - كوب ماء زهر - ملعقة كبيرة سمن - ملعقتان كبيرتان قطر - ربع كوب قشطة - كوب ونصف Advertisements للتزيين: فستق حلبي مجروش - كوب الطريقة: 1- ضعي عجينة الكنافة في محضر الطعام واطحنيها حتى تصبح ناعمة.

2- في مقلاة على نار متوسطة، ذوّبي السمن ثم أضيفي عجينة الكنافة وقلّبيها حتى تصبح ذهبية اللون.

3- ضعي الشعيرية المحمصة مجدداً في محضر الطعام. أضيفي الفستق الحلبي، السكر، الماء الزهر والقطر. أخلطي المزيج حتى يتجانس.

4- إفردي ورق زبدة في قعر صينية فرن على أن تبرز الحواف من الأطراف.

4- رصّي نصف كمية مزيج الكنافة في الصينية، تليها نصف كمية القشطة. كرّري العملية حتى انتهاء الكمية.

5- أدخلي الصينية إلى الثلاجة لساعتين حتى يجمد الحلى.

6- أقلبي الحلى في صينية التقديم وأزيلي ورق الزبدة بعناية.

7- قدّمي الحلى مزيناً بالفستق الحلبي. ألف صحة! قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الشيكولاتة البيضاء بالفستق تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير ليمون بالنعناع والقشطة

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