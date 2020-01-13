تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الصفوف اللبناني

القاهرة - لايف ستايل المقادير دقيق فرخة - كوبان دقيق أبيض - كوبان سكر - كوبان زيت - كوب بايكنغ باودر - 3 ملاعق صغيرة يانسون حبّ مذوّبة في كوبين من الماء الساخن ومتروكة لتبرد - ملعقة كبيرة عقدة صفراء - ملعقة كبيرة حليب بودرة - ملعقتان كبيرتان Advertisements بايكنغ صودا - نصف ملعقة صغيرة طحينة لدهن الصينية – بحسب الحاجة سمسم – بحسب الرغبة الطريقة: 1- في وعاء، ضعي دقيق الفرخة، الدقيق الأبيض، السكر، الزيت، البايكنغ باودر، اليانسون المذوّب، العقدة الصفراء، الحليب البودرة، البايكنغ صودا.

2- أخلطي المكونات جيداً بواسطة يديك.

3- أسكبي الخليط في صينية مستطيلة الشكل مدهونة بالطحينة.

4- رشّي السمسم على وجه الصينية.

5- أدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لـ25 دقيقة أو حتى يحمر الحلى وتنضج. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب الصويا بالقهوة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل الكيكة الروسية بالعسل

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