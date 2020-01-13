تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكه الشوكولاته

القاهرة - لايف ستايل المقادير دقيق - ثلاثة أرباع كوب كاكاو - ربع كوب سكر - كوب بيض - 4 بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة لدهن الصينية: Advertisements زبدة - ملعقة كبيرة دقيق - ملعقة كبيرة الطريقة: 1- حمّي الفرن على حررة 200 درجة مئوية. إدهني صينية فرن بالزبدة والدقيق.

2- في وعاء، ضعي السكر والبيض. أخفقي المزيج حتى يكثف ويصبح أبيض اللون.

3- أضيفي البايكنغ باودر. زيدي الدقيق والكاكاو وقلّبي المزيج حتى يتجانس.

4- أسكبي مزيج الكيك في صينية الفرن. أدخلي الصينية إلى الفرن لـ25-30 دقيقة حتى ينضج الكيك.

5- أخرجي الصينية من الفرن. أتركيها جانباً حتى تبرد.

6- أقلبي الكيك في طبق التقديم. قطّعيه وقدّميه. ألف صحة! قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكلت بالكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة فكتوريا

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