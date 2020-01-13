تعرفي على طريقة إعداد وتحضير زلابية

القاهرة - لايف ستايل المقادير دقيق – كوبان مسحوق كاسترد – ملعقتان كبيرتان خميرة - ملعقتان صغيرتان سكر- ملعقتان صغيرتان ملح – ربع ملعقة صغيرة ماء دافئ – كوب وربع Advertisements زيت نباتي للقلي - كوب قطر جاهز – بحسب الرغبة الطريقة: 1- أخلطي في وعاء الدقيق، مسحوق الكاسترد، الخميرة، السكر والملح.

2- أضيفي الماء تدريجياً وحركي بواسطة الشريط اليدوي حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

3- غطي العجينة واتركيها جانباً لحوالى ساعة ونصف لترتاح ويتضاعف حجمها.

4- حركي العجينة لازالة الهواء منها. بواسطة ملعقة صغيرة خذي كرة العجين وضعيها في قدر زيت محمى على نار متوسطة. واتركيها حتى يصبح لونها ذهبي.

5- كرري هذه العملية حتى نفاذ الكمية.

6- غمّسي الزلابية في القطر البارد ثم قدميها على سفرتك. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الكاسترد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القهوة والنسكافيه

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