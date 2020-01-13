تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسبوسه

القاهرة - لايف ستايل المقادير سميد – باكيت لبن زبادي رئاب – 3 أكواب جوزالهند مشور – كوبان زيت نباتي – كوب بايكنغ باودر – ملعقتان صغيرتان بيكربونات الصوديوم – ملعقة صغيرة فانيليا – ملعقة كبيرة Advertisements طحينة لدهن الصينية – ملعقتان كبيرتان مكسرات للتزيين – بحسب الرغبة قطر جاهز – بحسب الحاجة الطريقة: 1- في وعاء، ضعي السميد واللبن الزبادي والجوز والزيت والفانيليا والبايكنغ باودر وبيكربونات الصوديوم.

2- أخلطي المكونات جيداً إلى ان يصبح القوام متماسكاً.

3- إدهني صينية بالطحينة وافردي فيها العجينة بشكل متساوٍ.

4- قطّعي الهريسة إلى قطع متساوية.

5- ضعي نوع المكسرات الذي اخترته (فستق حلبي، لوز، كاجو...) على كلّ قطعة.

6- أتركي الهريسة ترتاح لمدّة 30 دقيقة.

7- أدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة متوسطة واخبزي الهريسة حتى تتحمر.

8- أسكبي القطر على الهريسة بعد إخراجها من الفرن.

9- أتركي الهريسة حتى تتشرب القطر ثمّ قدّميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب القرفة باللبن

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