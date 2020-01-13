القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الذرة : نصف كوب (مجمدة)

- فاصولياء : كوب (مجمدة)

- البطاطس : 1 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- الجزر : 1 حبة (كبير الحجم / مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الفلفل الاحمر الحار : قرن (مفروم)

- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : ربع كوب (أو الخضار)

- البازيلاء : نصف كوب (مجمدة)

- الفاصوليا الحمراء : نصف كوب (معلبة مغسولة ومصفاة) الطريقة: سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل والجزر والبطاطس وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي الفلفل الأحمر الحار والمرق وخففي النار واتركي المزيج حتى يغلي لمدة 10 دقائق.

أضيفي الفاصوليا والبازيلا والذرة والفاصوليا الحمراء والأعشاب وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تتجانس المكونات.

اسكبي الخضار في طبق التقديم وقدميها ساخنة إلى جانب اللحم أو الدجاج المشوي حسب الرغبة. الوصفة التالية

كورما الخضار الهندية للنباتيين Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك بورى بالبطاطس والجزر تعرف علي طريقة إعداد الفاصولياء البيضاء باللحم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خضار بالتتبيلة الحارة للنباتيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.