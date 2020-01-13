تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفاصوليا البيضاء بالجزر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفاصولياء البيضاء : كوب (مسلوقة ومصفاة / ممكن استخدام معلبة)

- الجزر : 1 حبة (كبير الحجم / مقشر ومقطع دوائر)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- مرق خضار : 5 اكواب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الشبت : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- البطاطس : 1 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة الطريقة: سخني الزيت والزبدة في قدر سميك واسع على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يطرى.

أضيفي الثوم والجزر والبطاطس وقلبي لمدة 5 دقائق.

تبلي بالملح والفلفل.

أضيفي معجون الطماطم والمرق واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى تنضج الخضار.

أضيفي الفاصوليا البيضاء واتركي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق.

اسكبي الشوربة في أطباق ووزعي الشبت على وجه الأطباق وقدميها ساخنة. الوصفة التالية

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