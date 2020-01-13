تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالفطر لمقبلات فاخرة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- حليب : نصف كوب

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- الشبت : ملعقة كبيرة (مفروم)

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الفطر : 2 كوب (طازج ومفروم شرائح)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومفروم)

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم / للزينة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

الطريقة: سخني الفرن على حرارة عالية.

اخلطي الحليب والكريمة والشبت في قدر على نار متوسطة لمدة 5 دقائق حتى يبدأ بالغليان ثم ازيلي القدر عن النار وأضيفي الجبن الموزاريلا وقلبي حتى يذوب ويتكاثف المزيج.

سخني الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبي الفطر لمدة 5 دقائق حتى يطرى ثم تبلي بالملح والفلفل وأضيفي الدجاج وقلبي لمدة دقيقتين.

ادهني أطباق فرن صغيرة بالزبدة ووزعي ملعقة كبيرة من خليط الجبن والكريمة والحليب ثم ضعي الفطر والدجاج وطبقة من خليط الكريمة والحليب والجبنة.

وزعي جبن البارميزان على وجه الاطباق وأدخليها الفرن لمدة 8 دقائق حتى يذوب الجبن.

قدميها ساخنة مع رشة بقدونس أو زعتر أخضر حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحمة المحشية موزاريلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج

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