تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالفرن مع الأعشاب والليمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الدجاج : دجاجة (منظفة ومفتوحة)

- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

- عصير الليمون : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة الطريقة:

اخلطي عصير الليمون وزيت الزيتون في طبق.

أضيفي الملح والأعشاب المجففة والبقدونس والفلفل الأسود والأوريغانو واخلطي.

أضيفي الدجاجة واخلطي حتى تتغطى بالتتبيلة وغطي الطبق واتركيه في الثلاجة ليلة كاملة.

ضعي الدجاجة في طبق الفرن وغطيها بورق الألمنيوم وأدخليها الفرن على حرارة 200 درجة لمدة ساعة وربع.

ازيلي ورق الألمنيوم وحمريها.

قدمي الدجاج ساخناً إلى جانب السلطة أو البطاطس والخضار حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المحشي بالأرز

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