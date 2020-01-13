تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة القرنبيط مع الكراث

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الكراث : 2 عود

- الثوم : 3 فصوص

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- القرنبيط : كوب (مقطع زهرات صغيرة)

- الماء : كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 4 اكواب (أو خضار)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: افرمي الكرات شرائح وضعيه في وعاء مملوء بالماء ثم صفيها واتركيه جانباً.

افرمي الثوم شرائح واتركيه جانباً.

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.

أضيفي الثوم والكراث وقلبي لمدة 10 دقائق.

أضيفي القرنبيط المقطع والماء والمرق واتركي المزيج حتى يغلي.

خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 7 دقائق على النار حتى تطرى القرنبيط.

اهرسي الشوربة في الخلاط أو محضرة الطعام حتى تصبح ناعمة ثم اعيديها للقدر.

أضيفي عصير الليمون والملح والفلفل وقلبي.

اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية القرنبيط والبروكلى بالفرن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفلفل الرومى واللوز

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