تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالبستو

المقادير

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة ومقشرة ومفرومة مكعبات)

- صلصة البيستو : نصف كوب (جاهزة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة الطريقة: اخلطي البطاطس مع البستو في طبق.

تبلي بالفلفل الأسود وعصير الليمون.

حركي السلطة وقدميها فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البطاطس تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفلفل الرومى واللوز

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