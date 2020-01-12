- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح الإنفلونزا يقلّص حجم الورم السرطاني والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
أظهرت نتائج دراسة جديدة أن حقن الورم السرطاني باللقاح المضاد للإنفلونزا يدفع الورم نحو الانكماش ويحسّن فاعلية العلاج المناعي للسرطان، وفقا لموقع24.
واكتسب العلاج المناعي للأورام قبولاً ورواجاً كبيرين في السنوات الأخيرة، ويعتمد العلاج على تحفيز جهاز المناعة ليتمكن بنفسه من القضاء على الورم.
وأجريت الدراسة على لقاح الإنفلونزا في جامعة راش بشيكاغو، ونُشرت نتائجها على موقع PNAS التابع لناشيونال أكاديمي أوف ساينس الأمريكية.
وأظهرت النتائج فاعلية استخدام فيروس الإنفلونزا غير النشط في تحفيز المناعة لتقوم بمحاربة أورام الثدي والجلد. ويتطلّب التوصل إلى علاج باستخدام هذه الطريقة مزيداً من التجارب السريرية على المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: لقاح الإنفلونزا يقلّص حجم الورم السرطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.