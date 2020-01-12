دراسة: لقاح الإنفلونزا يقلّص حجم الورم السرطاني

الأحد 12 يناير 2020

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن حقن الورم السرطاني باللقاح المضاد للإنفلونزا يدفع الورم نحو الانكماش ويحسّن فاعلية العلاج المناعي للسرطان، وفقا لموقع24.



واكتسب العلاج المناعي للأورام قبولاً ورواجاً كبيرين في السنوات الأخيرة، ويعتمد العلاج على تحفيز جهاز المناعة ليتمكن بنفسه من القضاء على الورم.

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وأجريت الدراسة على لقاح الإنفلونزا في جامعة راش بشيكاغو، ونُشرت نتائجها على موقع PNAS التابع لناشيونال أكاديمي أوف ساينس الأمريكية.

وأظهرت النتائج فاعلية استخدام فيروس الإنفلونزا غير النشط في تحفيز المناعة لتقوم بمحاربة أورام الثدي والجلد. ويتطلّب التوصل إلى علاج باستخدام هذه الطريقة مزيداً من التجارب السريرية على المرضى.