طهران تعتقل السفير البريطاني.. النظام الإيراني يخطئ مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الضربة الأمريكية لإيران بقتل قائد فيلق القدس المصنف على قوائم الإرهاب قاسم سليماني أفقدت نظام الملالي عقله فأسقط طائرة الركاب الأوكرانية وعلى متنها عشرات الإيرانيين، حتى اعتقال السفير البريطاني روب ماكاير عدة ساعات.

السلطات الإيرانية اتهمت السفير البريطاني بـ"التحريض" على المظاهرات، وكأنه هو من أطلق الصاروخ على الطائرة وقتل أكثر من 80 إيرانيا.

لندن اعتبرت اعتقال سفيرها انتهاكا للقانون الدولي، وطالبت واشنطن إيران بالاعتذار عن اعتقال السفير البريطاني في طهران.