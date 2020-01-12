القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الضربة الأمريكية لإيران بقتل قائد فيلق القدس المصنف على قوائم الإرهاب قاسم سليماني أفقدت نظام الملالي عقله فأسقط طائرة الركاب الأوكرانية وعلى متنها عشرات الإيرانيين، حتى اعتقال السفير البريطاني روب ماكاير عدة ساعات.
السلطات الإيرانية اتهمت السفير البريطاني بـ"التحريض" على المظاهرات، وكأنه هو من أطلق الصاروخ على الطائرة وقتل أكثر من 80 إيرانيا.
لندن اعتبرت اعتقال سفيرها انتهاكا للقانون الدولي، وطالبت واشنطن إيران بالاعتذار عن اعتقال السفير البريطاني في طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تعتقل السفير البريطاني.. النظام الإيراني يخطئ مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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