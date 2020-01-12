تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالفرن مع الجبن والبستو

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- معكرونة : عبوة (صغيرة الحجم)

- صلصة البيستو : 2 ملعقة كبيرة (جاهزة)

- الأعشاب الإيطالية : نصف ملعقة صغيرة

- جبن كريمي : عبوة (طري بحرارة الغرفة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

- بقسماط : ربع كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

الطريقة: اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واغسليها بماء بارد واتركيها جانباً.

اخلطي الجبن الكريمي مع الأعشاب الإيطالية والفلفل الأسود والبستو.

وزعي الزبدة في طبق الفرن ثم ضعي المكرونة.

أضيفي خليط الجبن للمكرونة وحركي حتى تتمازج المكونات.

اخلطي الجبن البارميزان مع البقسماط ووزعي المزيج فوق المكرونة في طبق الفرن.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تتحمر وتتجانس المكونات.

ازيلي الطبق من الفرن وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط طريقة إعداد وتحضير غراتان المعكرونة بالدجاج

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