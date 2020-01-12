تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا الفريدو بالسبانخ

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- معكرونة : عبوة (فيتوشيني)

- بشر الليمون : 1 حبة

- السبانخ : 2 كوب (مفروم خشن)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مهروس)

- جبن كريمي : ثلث كوب

- مرق دجاج : كوب

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

الطريقة: اسلقي الفيتوشيني بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واتركيها جانباً.

قلبي السبانخ في مقلاة على نار متوسطة لمدة دقيقتين حتى يذبل وازيليه جانباً.

سخني الزبدة في قدر سيمك على نار متوسطة إلى عالية وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

خففي النار وأضيفي الجبن الكريمي والمرق وحركي حتى تتمازج المكونات لمدة 5 دقائق.

أضيقي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب وبشر الليمون وحركي.

أضيفي جبن البارميزان وقلبي حتى يذوب.

أضيفي المكرونة المسلوقة والسبانخ وحركي.

ضعي المزيج في طبق التقديم وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فتة دجاج دايت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب بالسبانخ

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