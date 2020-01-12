دراسة تؤكد أن تناول الفواكه والخضروات ذات اللون الأرجواني لها فائدة صحية

كشف موقع "boldsky "عن أن نصائح الأطباء بتناول الكثير من الفواكه والخضروات الملونة لأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة، وهو مركب يلعب دورًا رئيسي لحماية أجسامنا من الجذور الحرة.ولا تقدم الأطعمة الملونة مجموعة من الفوائد الصحية فحسب، بل إنها تضيف أيضًا إضافة جميلة أخرى إلى أطباقنا، الفواكه والخضروات ذات اللون الأرجواني "البنفسجى".

الأطعمة الأرجوانية تحافظ على صحة قلبك، تقتل الخلايا السرطانية، على سبيل المثال لا الحصر، والأهم من ذلك أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، وهى صبغة نباتية تعطي الفواكه والخضروات لونها أحمر عميق أو بنفسجي أو أزرق.

وجاء فى الموقع: تحتوي الأطعمة العالمية ذات اللون البنفسجي على الإضافات المغذية المستمدة من مركبات الكبريت التي قد تبطئ عملية التمثيل الغذائي للمواد المسرطنة، ومن المعروف أن المواد المسببة للسرطان تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

تعرف على قائمة الفواكه الأرجوانية لتضمينها في نظامك الغذائي:

العنب الأرجواني، التين، الزبيب، البرقوق، والخوخ المجفف، التوت الأسود، العنب البري، التوت البري.

قائمة بالخضروات الأرجوانية المراد تضمينها في نظامك الغذائي:

الجزر الأرجواني، الكرنب الأرجواني، البطاطا، الزيتون الأرجواني، الفلفل والقرنبيط الأرجواني، البصل الأرجواني، الخرشوف، الفجل، بالإضافة إلى الحبوب ذات اللون الارجوانى.

فوائد الخضروات والفواكه ذات اللون البنفسجى...



1. الوقاية من قرحة المعدة

وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن الانثوسيانين الموجود في التوت البري يقلل من تكون قرحة المعدة.

ويعتقد الباحثون أن هذه الأنثوسيانين يمنع الأكسدة، وتعزز نشاط مضادات الأكسدة المهمة الأخرى، مثل الجلوتاثيون الموجود بشكل طبيعي في الجسم.

2. تعزيز صحة القلب

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بعض الفواكه ذات اللون الأرجواني، مثل التوت لديها القدرة على خفض الكوليسترول السيئ (LDL) وزيادة الكوليسترول الحميد (الجيد).



3. تثبيط الخلايا السرطانية..

أظهرت العديد من الدراسات أن ريسفيراترول الموجود في الأطعمة الأرجوانية، يمكن أن يؤدي إلى موت خلايا السرطان في سرطان الدم، وسرطان الثدي، والبروستاتا، والجلد، والكبد، والرئة، البطاطا لديها القدرة القوية للحماية من سرطان القولون.



4. زيادة قدرة الذاكرة

من المعروف أن البطاطا لها آثار تعزز الذاكرة بسبب الأنثوسيانين الموجود فيها، يساعد في منع تدهور الجهاز العصبي المرتبط بالعمر مع تشجيع التعلم والذاكرة.

. منع التهابات المسالك البولية

5.الخضروات

مثل القرنبيط الأرجواني والجزر، والكرنب الأرجواني، يمكن أن يقاوم التهابات المسالك البولية، يمكن أن يمنع الانثوسيانين، القرحة، والالتهابات الناتجة عن الجرثومة الحلزونية " H. pylori "، والبكتيريا التي تسبب قرحة المعدة، والتهابات المسالك البولية.

6. تخفض ضغط الدم

العنب الأرجواني، والتوت البري، يحتوي على ريسفيراترول، وهو الفلافونويد الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، ريسفيراترول يساعد على استرخاء جدران الشرايين، مما يسمح بتحسين الدورة الدموية في الشرايين.

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