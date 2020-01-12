تعرف علي أهم أطعمة يجب تناولها بعد سن ال 50

مع التقدم في العمر يحتاج الجسم للمزيد من الأطعمة الغنية ببعض العناصر الغذائية للحصول علي جسم خالي من الأمراض ونشيط، فجميع الأبحاث تؤكد أنه في حالة التقدم في العمر يزداد فرص تعرض الجسم للعديد من المشاكل الصحية التي يجب تجنبها، ولذا هناك العديد من الأطعمة التي يجب تناولها باسترار بعد بلوغك لسن الـ50، للحفاظ علي جسمك من الأمراض وتعرضه للإنهيار، ويقدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع "hhdresearch".

- الحبوب

عند بلوغ سن الـ50 يزداد فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول بالدم، ولكن في حالة الإكثار من تناول البقوليات وخاصة الفول فأنت تحمي نفسك من ذلك، فقط تناول نصف كوب من الفول أو العدس كل يوم يقلل من نسبة الكولسترول الضار بنسبة تصل إلى 5 ٪. ، وأيضا تناول الفاصوليا أيضًا تحسين مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين لديهم بالفعل مرض السكري.

-التفاح

التفاح عنصر غذائي رائع للجسم، فتناوله يقلل من خطر مرض السكر، كما أن جيد لمرضي السكر لأنه ينظم نسبته في الدم، لأن التفاح يحتوي على 5 جرامات من الألياف ، التي من دورها خفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما يحتوي التفاح على مادة تسمى كيرسيتين المعروف أنها تخفض ضغط الدم.

-عين الجمل

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أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول المكسرات بشكل عام وعين الجمل بشكل خاص له العديد من الفوائد، أبرزها تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية بنسبة 28%، ولذا عليك تناول حفنة يوميا.

الجزر

الجزر يعد من الأطعمة التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتناوله يوميا يساهم بشكل كبير فيالحفاظ علي صحة العين والفم والجلد والقلب، كما يقلل من فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم، كما يساهم في تجنب التعرض للإصابة بالسرطان وأمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية، ويرجع السبب لاحتوائه علي الألياف والفيتامينات A و B8 و C و E و K والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والنحاس والمنجنيز ، والعديد من أنواع مضادات الأكسدة ، بما في ذلك بيتا كاروتين.

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