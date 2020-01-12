تعرف علي أهم 5 أشياء للحفاظ علي الصحة مع تقدم العمر

هل تعانى من القلق والخوف من تدهور صحتك مع كبر السن؟ .. إذا كانت إجابتك بنعم فأنت لست وحدك، حيث يعانى كثير من الناس من الخوف من تدهور الصحة والشيخوخة، وأصبح هذا هو السبب الرئيسي للتوتر، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة للتغلب على الشيخوخة إلا إن هناك 5 عادات تحتاج إلى اتباعها للحفاظ على صحتك وسعادتك، وفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

جعل التعلم عادة مستمرة

التعلم ليس له عمر محدد، كما أن الحصول على مهارات جديدة أثناء نموك يساعد عقلك على البقاء في أفضل شكل، ووفقًا للأبحاث، يزيد الإبداع أيضًا من كثافة المايلين في الدماغ، مما يساعدك على الحفاظ على الكفاءة والإنتاجية، وهذا يعزز العوامل المرتبطة بالسعادة.

البقاء مشغولاً ونشطاً

هناك الكثير من الفوائد للحفاظ على نمط حياة صحي ومناسب، وذلك يكون من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام التى تجعل الجسم في حالة جيدة ويجعلك تبدو أصغر سناً، وكلك فإن البقاء نشطاً يمكن أن يساعدك أيضا على العيش لفترة أطول.

تطلق التمارين الرياضية أيضًا الإندورفين و الدوبامين في الجسم ، والذي يعمل كهرمون سعادة طبيعي للجسم ويعزز الصورة الذاتية والثقة بالنفس، كما أن ممارسة النشاط البدني الصارم لمدة لا تقل عن 30-45 دقيقة يمكن أن يفعل المعجزات لصحتك.

التطوع والتسامح والشعور بالامتنان

مع تقدمك في العمر، هناك بعض المفاتيح التي تحتاج إلى تكييفها وتذكرها لتعيش حياة صحية، والأهم من ذلك أنها تجعلك أكثر سعادة، حيث إن التركيز على قيم مثل الامتنان، وإعطاء الأولوية للآخرين، والإحسان ، والتسامح يمكن أن يخلص عقلك من السلبيات ويمدك بالطاقة الإيجابية.

التركيز على ما لديك، بدلاً من التفكير فيما ينقصك قد يجعلك تشعر بالرضا، وقال العلماء أن الأشخاص الذين يأخذون عادة الإبقاء على مفكرة الامتنان بحيث يكتبون الأشياء التى تجعلهم يشعرون الرضا والامتنان، يشعرون بمزيد من التفاؤل وصحة بدنية أفضل مع تقدمهم في العمر.

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قضاء المزيد من الوقت مع العائلة

قد يؤثر الانفصال والعيش بعيدًا عن عائلتك سلباً على صحتك، حيث خلصت الدراسات إلى العلاقة بين العلاقات العائلية الجيدة وحجم السعادة وطول العمر.

حاول تحديد أولويات حياتك والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة، التركيز على حياتك العائلية يمكن أن يقلل من شعورك بالأعباء والمسئوليات.

النوم الجيد

إن الحصول على 7-8 ساعات من النوم يمكن أن يحسن معنوياتك، ويبقيك تشعر بالنشاط والصحة والسعادة والأهم من ذلك، تجنب الإجهاد، وبالتالي ، فإن الحصول على ساعات نوم جيدة كل ليلة والاستيقاظ في الوقت المحدد يجب أن يكون أولوية بالنسبة لك.

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