صدمة ومفاجأة في العائلة المالكة من تنازل الأمير هاري عن اللقب الملكي

أكدت العديد من التقارير أن العائلة المالكة شعرت بالصدمة بعد إعلان الأمير هاري Prince Harry وزوجته ميغان ماركل Meghan Markle التنازل عن المهام الملكية الخاصة بهما والانفصال مادياً عن العائلة. ليستمر بعدها صمت من جهة العائلة المالكة مع تسريبات تؤكد شعور الجميع بالحزن والمفاجأة من هذا القرار، لكن أكثر من سيؤثر عليه القرار هو الأمير ويليام بسبب علاقته القوية مع شقيقه هاري.

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إلا أن العديد من التقارير الصحفية أكدت على شعور الأمير ويليام بالحزن الشديد حيث قال أنه لسنوات طويلة كان يلف ذراعه حول شقيقه لكنه اليوم أصبح كيان منفصل عنه تماماً.

وأضاف أن قرار هاري جعله يشعر بالحزن لكنه يتمنى فقط إيجاد وسيلة للاتفاق مع شقيقه الأصغر ليجتمع شمل الفريق مرة أخرى وتتمكن العائلة المالكة من التواجد مع بعضها البعض.

في حين قررت الملكة إليزابيث الاجتماع مع أفراد العائلة بالكامل في قرية ساندرينغهام، لمناقشة خروج هاري وميغان والتنازل عن الألقاب الملكية وإيجاد أدوار مستقبلية لهما.

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إلا أن ميغان ماركل قررت فجأة السفر إلى كندا للقيام ببعض الأعمال الخاصة بها وبالتالي لم تتمكن من حضور اجتماع العائلة إلا أن بعض التقارير أشارت أنها ستحاول حضور الاجتماع بالاعتماد على تقنية الفيديو إذا سمح وقتها. الجدير بالذكر، أن علاقة الأمير هاري والأمير ويليام شهدت هزة قوية بعد زواج الأمير هاري من ميغان ماركل خاصة مع شعور هاري بأن شقيقه لا يقدم له الدعم الكافي في قرار زواجه وازدادت حدة الأمور بعد تداول الكثير من الشائعات حول الخلاف بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون.

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