شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. تمارين التمدد كل يوم مفيدة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمارين التمدد أو الإطالة stretches من أفضل التمارين الرياضية البسيطة التى يمكن أن تمارسها فى أى مكان سواء بمجرد استيقاظك من النوم أو فى العمل أو قبل ممارسة الرياضة ولها فوائد صحية عديدة، فهى تخفف الألم وتحافظ على مرونة الجسم وتحسن من شكل الجسم، وفى السطور التالية نتعرف على أهمية وفوائد ممارسة تمارين التمدد كل يوم لصحتك، وفقا لموقعnet doctor البريطانى.

فوائد تمارين التمدد اليومية

التمدد قبل التمرين مفيد لإعداد الجسم للتمرين والمساعدة في تقليل الإصابة، علاوة على الفوائد التالية:

１- تحسن مرونة جسمك

التمدد يمكن أن يحسن من نطاق حركتك ومرونتك إذا مارسته بانتظام وبشكل يومي.

２- تحسين وضعية جسمك

التمدد يمكن أن يساعد في تحسين وضعية الجسم، حيث يمكن أن يساعد إطالة مجموعات العضلات مثل أوتار الركبة وتلك الموجودة حول الصدر بشكل منتظم في مواجهة بعض آثار تلك الساعات التي تقضيها في الجلوس على المكتب أثناء العمل.

３- تقليل خطر الإصابات العضلية

يمكن أن يساعد التمدد على تقليل خطر الإصابة وتخفيف بعض الإصابات (مثل آلام أسفل الظهر) ، خاصة إذا كانت قلة المرونة مشكلة في العضلات المحيطة.

４- الاسترخاء

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التمدد يساعد جسمك على الاسترخاء، حيث أنك خلال التمدد لا تقوم بحرق اي سعرات حرارية، لذا فهو وقت مثالي للجلوس (أو الاستلقاء) والتركيز على التنفس بعمق، مما يتيح لك التخلص من التوتر والقلق.

يمكنك ممارسة تمارين التمدد بشكل يومى مع 5-10 دقائق للاحماء قبل التمدد لزيادة تدفق الدم إلى العضلات قبل التمدد - قد يكون هذا أمرًا بسيطًا مثل المشي لمدة قصيرة أو القيام بصعود وهبوط السلم قبل التمدد.

ويمكن القيام بتمارين التمدد الرقبة والكتف والصدر والظهر لتحسين مرونتها اعملها والتخلص من التوتر فى هذه العضلات.