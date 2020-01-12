شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تعرفى إن طفلك بيعانى من مرض السكر؟.. الأعراض تشمل العطش الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر ليس حكرا على البالغين وكبار السن فقط ولكن أثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن مرض السكر من النوع الأول أكثر انتشارا بين الأطفال والمراهقين ، قد يكون ذلك نتيجة العوامل الوراثية أى اصابة أحد الابوين أو أفراد الأسرة المقربين بمرض السكر فينتقل للأبناء، وقد يندرج ذلك تحت الأمراض المناعية، وقد يكون مرض السكر عند الأطفال نتيجة السمنة المفرطة مع قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية، والإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك علامات مختلفة تظهر على الطفل وتدل على اصابته بمرض السكر ومنها:

أعراض مرض السكر عند الأطفال

1: الحاجة الشديدة فى التبول طول اليوم أكثر من المعدل الطبيعى.

2:كميات كبيرة من البول.

3:يعانى الطفل من العطش الشديد والمستمر طوال اليوم.

4:الشعور الدائم بالتعب والارهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.

5:ألم فى البطن على فترات مختلفة.

6:الدوخة والشعور بالدوار وعدم الاتزان.

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7:التوتر والتغيرات السلوكية وتقلبات المزاج المستمر.

8:وجود مشاكل فى الرؤية وعدم القدرة على التركيز بشكل طبيعى.

وهنا ينصح بزيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات اللازمة ومعرفة العلاج المناسب للطفل، كما ذكر الموقع بعض النصائح التى تحمى الأطفال من الإصابة بمرض السكر ومنها:

نصائح لحماية الطفل من الإصابة بمرض السكر:

1:ينصح بتنظيم الوجبات الغذائية بكميات معتدلة على مدار اليوم مع تجنب الافراط فى تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والوجبات الجاهزة.

2: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا ، فالرياضة تحد من خطر الاصابة بالعديد من الأمراض، وتحافظ على صحة الجسم.

3:عدم تناول نسبة عالية من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات، حيث انها تزيد من خطر الإصابة بالمرض.