باحثون:الشمس والتدخين يزيدان خطر سرطان الفم

الأحد 12 يناير 2020

يُطلق مسمّى سرطان الفم على كل الأورام الخبيثة التي تصيب الشفتين أو الفم أو اللسان. وتتراوح نسبة النجاة من هذا السرطان بين 50 و57 بالمائة، لكن تشير التقارير الطبية إلى أن ثلثي الناجين لا يعيشون أكثر من 5 سنوات بعد الشفاء من الورم. وقد بلغ عدد حالات سرطان الفم في عام 2012 أكثر من 369 ألف شخص حول العالم، ويتسبب هذا الورم في وفاة أكثر من 145 ألف إنسان سنوياً.

