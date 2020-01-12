شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة ريكى ليك تواجه تساقط الشعر بحلاقته.. اعرف طرق الحفاظ على البصيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تاج المرأة روحها مش بس شعرها"، هو الشعار الذى رفعته النجمة الأمريكية ريكى ليك حيث نشرت صورة لها وهى "صلعاء"، أثارت جدل الكثيرين ولكنها كشفت حقيقة الصورة بأن ذلك نتيجة معاناتها لمدة 30 عام من تساقط الشعر الذى أثر على حياتها ونفسيتها، حيث وضحت أن بعد معاناتها الشديدة والتوتر والقلق التى عاشته وارتداء الباروكة لتخفى الضرر الذى يعانى منه شعرها وقررت أن تتخلص منه بـ"قصة جديدة" لشعرها.



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وحسب ما ذكره موقع healthline فإن صورة النجمة ريكى ليك أثارت إعجاب الكثيرون وخصوصا السيدات وزادت من ثقتهم بنفسهم، كما ذكر الموقع أن أسباب تساقط الشعر مختلفة قد تكون:

1:قد يكون تساقط الشعر نتيجة اتباع نظام غذائى سئ أثر على حالة الشعر وجودته.

2:التغيرات الهرمونية والحمل ، من الأسباب التى تؤثر على صحة الشعر وتسبب التساقط والتلف الشديد.



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3:العوامل الوراثية تزيد من خطر الإصابة بتساقط الشعر، فإذا كان أحد أفراد الاسرة مصاب بتساقط الشعر فأن ذلك يؤثر على الاجيال.

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4:الاجهاد والضغط النفسى الشديد من العوامل التى تؤثر على حالة الشعر وتسبب التساقط والتلف الشديد.

5: الإفراط فى استخدام صبغة الشعر وفرد الشعر تؤثر على الشعر وتسبب التساقط والتلف الشديد، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد الكيميائية التى تضر الشعر.

وفى حالة الإصابة بتساقط الشعر ينصح بزيارة الطبيب والمتابعة الدورية مع استخدام الأدوية والاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التى تساعد على زيادة كثافة الشعر ومنع تساقطه ومنها:

1: السبانخ:تحتوى السبانخ على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط.

2: البيض:يحتوى على نسبة عالية من البروتين والزنك وبعض الفيتامينات الأخرى التى تحافظ على صحة الشعر.

3:الجزر: يعتبر من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والشعر وتقوى بصيلات الشعر وتحميه من التساقط والتلف.